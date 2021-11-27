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​​مصدر بـ"الري" يكشف حقيقة تأثر مصر بزيادة تدفقات مياه النيل

07:30 ص السبت 27 نوفمبر 2021
​​مصدر بـ"الري" يكشف حقيقة تأثر مصر بزيادة تدفقات مياه النيل

نهر النيل

كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز الأرصاد الجوية التابع للهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا "إيغاد" إن الأسبوع المقبل يشهد تدفق كميات كبيرة من المياه على دول السودان وإثيوبيا وإريتريا، بينما تقل حدتها على دول تنزانيا وكينيا؛ ما يعني ارتفاع رافد نهر النيل بكميات إضافية.

وحذر مركز "إيغاد" أن إجمالي الأمطار قد تجاوز الـ100 مللم في مناطق القضارف وسنار في السودان، ومناطق قاش بركة وديبو في إرتريا وأجزاء من تغراي، غرب أمهرا وجنوب عفر، بينما مستوى أمطار متوسط يتوقع أن يصل من 50-100 مللمر في جنوب السودان.

من ناحية أخرى، قال مصدر بوزارة الري، إن هذه البيانات لا تكون محل اهتمام لدينا، حيث نعتمد على مراقبة النهر طبقًا لمركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"مصراوي"، أن هذه البيانات وإن صحت لا تؤثر على مصر، لافتًا إلى أن الدول المذكورة في التقرير عليها اتباع الإجراءات الاحترازية لتفادي حدوث أي أضرار لديهم.

وأشار إلى أن مصر رائدة في إدارة الموارد المائية، وتتعاون مع العديد من الدول الأفريقية، مضيفًا أن مركز التنبؤ بالفيضان يتابع الأمطار منذ تكون عبارة عن سحاب حتى أماكن سقوطها كأمطار.

الجدير بالذكر أن الأمطار تسقط على نهر النيل في 3 مواسم، الأول في إثيوبيا من يوليو إلى سبتمبر، والثاني والثالث على بحيرة فيكتوريا من سبتمبر خلال شهر نوفمبر.

نهر النيل مركز الأرصاد الجوية تدفق مياه النيل مصر السودان

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