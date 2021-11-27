محمد صلاح يجري حوارًا تليفزيونيًا مع عمرو أديب - صور الكواليس

كتب- مينا غالي:

كشف طارق يونس، رئيس تحرير برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، الذي يبث على قناة mbc مصر، النقاب عن كواليس إجراء عمرو أديب لقاءً مع نجمنا العالمي محمد صلاح، وذلك بعد أيام من الشائعات التي ترددت عن رفض صلاح إجراء حوار لقناة mbc مع عمرو أديب.

ونشر طارق يونس صورًا لكواليس اللقاء عبر صفحته على "فيسبوك" قائلا: ده إثبات أن صلاح مكانش عايز يعمل حوار مع عمرو أديب ".

وكشفت الصور، أن اللقاء تم إجراءه بملعب الأنفيلد- ملعب فريق ليفربول- وذلك على هامش لقاء الفريق مع نظيره بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.