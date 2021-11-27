Masrawy logo white

محمد صلاح يجري حوارًا تليفزيونيًا مع عمرو أديب - صور الكواليس

01:07 ص السبت 27 نوفمبر 2021
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- مينا غالي:
كشف طارق يونس، رئيس تحرير برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، الذي يبث على قناة mbc مصر، النقاب عن كواليس إجراء عمرو أديب لقاءً مع نجمنا العالمي محمد صلاح، وذلك بعد أيام من الشائعات التي ترددت عن رفض صلاح إجراء حوار لقناة mbc مع عمرو أديب.

ونشر طارق يونس صورًا لكواليس اللقاء عبر صفحته على "فيسبوك" قائلا: ده إثبات أن صلاح مكانش عايز يعمل حوار مع عمرو أديب ".

وكشفت الصور، أن اللقاء تم إجراءه بملعب الأنفيلد- ملعب فريق ليفربول- وذلك على هامش لقاء الفريق مع نظيره بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح عمرو أديب طارق يونس قناة mbc برنامج الحكاية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
899

إصابات اليوم

63

وفيات اليوم

741

متعافون اليوم

353923

إجمالي الإصابات

20172

إجمالي الوفيات

294354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجلرسميًا.. الخطيب رئيسًا للأهلي.. وفوز قائمته بالكامل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا