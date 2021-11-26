بعد غلق شارع الهرم.. الجيزة تنشر التحويلة المرورية الرابعة البديلة (فيديو)

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت محافظة الجيزة، فيديو توضيحي عن التحويلة المرورية الرابعة البديلة عن غلق شارع الهرم فى المنطقة المحصورة بين تقاطع الشارع مع شارع المحولات وحتى شارع أبوالفرج المواجهة لسنترال الأهرام في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزة وذلك لإنشاء وحفر محطة مترو أنفاق المطبعة ضمن الخط الرابع للمشروع الجاري تنفيذه بشارع الأهرام.

وبحسب بيان اليوم، تتضمن التحويلة المرورية كما هو موضح بالفيديو.

القادم من ميادين الرماية والنصر باتجاه شارع الأهرام يتوجه يمينا بطريق المنصورية باتجاه مناطق ابوالهول حتى فتحة الدوران امام التوحيد والنور والعودة لطريق المنصورية ثم الدخول لشارع محمد انور السادات (ترسا سابقا) مرورا بكوبرى ترسا المستحدث وتقاطع الشارع مع شارعي عزالدين عمر والمحولات ثم أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث (الطريق السطحي) ثم الدوران اسفل الكوبرى والعودة لمحور انور السادات ثم الدخول يمينا بشارع محمد سالم اتجاه شارع الأهرام.

وعلى الراغبين فى التوجه إلى ( مستشفى الهرم، طريق المريوطية، ميدان الرماية) يتم الدخول لشارع نعمة الله من محور محمد أنور السادات حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام تجاه المناطق المشار إليها.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين بإتباع تعليمات اللوحات واللجان المرورية لتفادي التكدسات.