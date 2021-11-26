إلقاء 73 مليون زريعة.. رئيس الثروة السمكية يكشف خريطة تطوير البحيرات

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة تطوير البحيرات التي ترتكز على التطهير وإزالة المخلفات من جهة، وإلقاء الزريعة لمضاعفة الإنتاج في كل بحيرة من ناحية أخرى.

وقال مصيلحي لـ"مصراوي"، إن الهيئة تنفذ حاليًا خطة تطوير بحيرة البردويل في شمال سيناء، حبث تم إلقاء 73 مليون زريعة في جميع البحيرات، مشيرًا إلى أن الأنواع مابين مبروك وبلطي.

وأضاف رئيس هيئة الثروة السمكية، أنه رغم أعمال التطوير ووجود عشرات الكراكات والرافعات ما قد يؤثر على إنتاج الأسماك، لكن هناك أمل في أن تعود البحيرات للإنتاح الأمثل ويكون هناك تنوع في الأسماك.ِ