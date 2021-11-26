التنسيقية تعلن بدء جولات تدريب المحليات بدوائر نوابها بالمحافظات - صور​

لماذا استغرق العمل في طريق الكباش أكثر من 70 عامًا؟

مصراوي

اجتمع فريق نادي مدربي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأعضاء مجلسي النواب و الشيوخ، للإعلان عن بدء جولات تدريبات المحليات في دوائر النواب في جميع المحافظات.

وتضمن الاجتماع شرح عملية التقديم و الشروط الواجب توافرها في المتقدمين كما تم سماع آراء النواب و مقترحاتهم في الموضوعات التدريبية.

وعقب ذلك عقد اجتماعا مع المدربين أعضاء نادي مدربي التنسيقية لشرح خطة عمل تدريبات المحليات وتحديد الموضوعات النهائية للبرنامج التدريبي الخاص بالمحليات و الاستقرار علي إطار العمل لتحقيق أعلى استفادة للمتدربين.