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التنسيقية تعلن بدء جولات تدريب المحليات بدوائر نوابها بالمحافظات - صور​

01:32 م الجمعة 26 نوفمبر 2021
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مصراوي

اجتمع فريق نادي مدربي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأعضاء مجلسي النواب و الشيوخ، للإعلان عن بدء جولات تدريبات المحليات في دوائر النواب في جميع المحافظات.

وتضمن الاجتماع شرح عملية التقديم و الشروط الواجب توافرها في المتقدمين كما تم سماع آراء النواب و مقترحاتهم في الموضوعات التدريبية.

وعقب ذلك عقد اجتماعا مع المدربين أعضاء نادي مدربي التنسيقية لشرح خطة عمل تدريبات المحليات وتحديد الموضوعات النهائية للبرنامج التدريبي الخاص بالمحليات و الاستقرار علي إطار العمل لتحقيق أعلى استفادة للمتدربين.

مجلس النواب مجلس الشيوخ نادي مدربي التنسيقية

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