التنسيقية تعلن بدء جولات تدريب المحليات بدوائر نوابها بالمحافظات - صور
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مصراوي
اجتمع فريق نادي مدربي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأعضاء مجلسي النواب و الشيوخ، للإعلان عن بدء جولات تدريبات المحليات في دوائر النواب في جميع المحافظات.
وتضمن الاجتماع شرح عملية التقديم و الشروط الواجب توافرها في المتقدمين كما تم سماع آراء النواب و مقترحاتهم في الموضوعات التدريبية.
وعقب ذلك عقد اجتماعا مع المدربين أعضاء نادي مدربي التنسيقية لشرح خطة عمل تدريبات المحليات وتحديد الموضوعات النهائية للبرنامج التدريبي الخاص بالمحليات و الاستقرار علي إطار العمل لتحقيق أعلى استفادة للمتدربين.
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