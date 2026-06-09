أعلن السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل غدًا الأربعاء، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، في إطار الزيارة الثنائية التي يقوم بها الرئيس الكونغولي إلى جمهورية مصر العربية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي، أنه من المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، فضلًا عن التشاور حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

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