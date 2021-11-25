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5 سنوات قبل الإخلاء.. مستشار المستأجرين يكشف سبب مهلة تعديلات الإيجار القديم

09:52 م الخميس 25 نوفمبر 2021
5 سنوات قبل الإخلاء.. مستشار المستأجرين يكشف سبب مهلة تعديلات الإيجار القديم

محمد عبد العال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين

كتب- محمد نصار:

قال محمد عبدالعال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن الحكومة منحت نفسها مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن.

وأضاف عبدالعال، في حوار لمصراوي، الخميس: مهلة الـ 5 سنوات مناسبة للأشخاص الاعتبارية العامة لأنها تتوافق مع خطة الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما يتبقى من المقار الإدارية خلال تلك الفترة يجوز نزع ملكيته للمنفعة العامة وتعويض أصحابها.

وأضاف: المشكلات فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية الخاصة أو غير الحكومية وهي كيانات اقتصادية والمشرع حرصا منه على استمرار هذه الكيانات منحها فرصة لتوفيق أوضاعها، مع التأكيد على أنه لا يمس من قريب أو بعيد الأماكن السكنية أو غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية لأنهما نوعان لها استقرار في المراكز القانونية طبقا لأحكام الدستور.

المستشار القانوني لرابطة المستأجرين محمد عبدالعال الإيجار القديم

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