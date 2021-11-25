طريق الكباش.. تعرف على القنوات الناقلة لحفل الافتتاح بالترددات

كتب- مينا غالي:

تقام في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، الاحتفالية العالمية لافتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وممثلي مختلف دول العالم، حيث يعلن الحفل مدينة الأقصر متحفًا عالميًا مفتوحًا، وهو الحدث الذي ينتظره المصريون والعالم أجمع للترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.

ومن المقرر أن يتم نقل الحفل من خلال 150 محطة تلفزيونية محلية وعالمية، لبث الحدث الأسطوري على الهواء مباشرة، فيما يُتوقع أن يتابعه أكثر من مليار مشاهد حول العالم.

القنوات الناقلة

الفضائية المصرية Egyptian tv

وتبث على القمر الصناعي النايل سات عبر تردد جديد 11823 HDعمودي، وأفقي : 11766 SD

معامل الخطأ : 5/6 معدل الترميز : 27500

قناة مصر الأولى

وتبث على تردد أفقي 11766 HD/SDمعامل الخطأ : 5/6 معدل الترميز : 27500

قناة DMC

تبث قناة dmc برامجها على القمر الصناعي نايل سات على تردد: 11449 أفقي، معامل تصويب الخطأ: 5/6، ومعدل الترميز: 27500.

قناة ON E

تبث القناة عبر التردد: 10853، والاستقطاب: أفقي h، ومعامل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة الحياة

وتردد قناة الحياة، على قمر النايل سات هو 12207، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة CBC

تبث قناة سي بي سي على تردد 11785 رأسي - على القمر الصناعي نايل سات، الاستقطاب: رأسي - معدل الترميز: 27500 - معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة المحور

وتبث قناة المحور برامجها على القمر الصناعي نايل سات على تردد: 11137 رأسي، ومعدل الترميز: 27500.

ياتي هذا بالإضافة إلى البث المباشر للصفحات الرسمية للقنوات السابقة على يوتيوب.