الرئيسية أخبار مصراوى TV "تفاؤل وثقة".. توقعات الجماهير لمباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم اليوم كتب : مصراوي 03:00 م 15/06/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا مصر وبلجيكا مباراة مصر وبلجيكا كأس العالم 2026 منتخب الفراعنة مونديال 2026 أخبار ذات صلة "كروت الأمان".. كواليس الساعات الأخيرة في معسكر منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا أخبار ماذا سيحدث في افتتاح كأس العالم 2026 لأول مرة منذ 16 عاما؟ أخبار رغم استضافة البطولة.. ترامب لن يحضر أول ظهور للمنتخب الأمريكي في المونديال أخبار صلاح الإفريقي الوحيد ضمن الأساطير.. تفاصيل أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026 أخبار