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"تفاؤل وثقة".. توقعات الجماهير لمباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم اليوم

كتب : مصراوي

03:00 م 15/06/2026

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مصر وبلجيكا مباراة مصر وبلجيكا كأس العالم 2026 منتخب الفراعنة مونديال 2026

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