رئيس الطائفة الإنجيلية يدعو العالم لمشاهدة حفل افتتاح طريق الكباش

كتب- مينا غالي:

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بافتتاح طريق الكباش العالمي بمحافظة الأقصر أحد أهم المواقع الأثرية في مصر.

ويشهد العالم اليوم احتفاليةَ افتتاح طريق الكباش من مدينة الأقصر جنوب مصر، أحد أهم المعالم السياحية وأكبر المتاحف المفتوحة على مستوى العالم، الذي يعكس قيمة حضارتنا المصرية العريقة.

ودعا رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر العالم أجمع لمتابعة هذا الحدث التاريخي العظيم، الذي يعكس إرادة وجهد الدولة المصرية، التي جعلت مصر تشرق بحضارتها على العالم من جديد.​