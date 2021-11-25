برلماني: مصر ستبهر العالم بحفل طريق الكباش



كتب - نشأت علي:

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف السياحة شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة بداية من الاكتشافات الأثرية والترميم والتجديد للكثير من المواقع الأثرية والافتتاحات الأخيرة سواء موكب نقل المومياوات الملكية أو طريق الكباش.

وأضاف سلطان، في بيان، الخميس، أن هذه الافتتاحات تحظى باهتمام عالمي وتساهم بقوة في الترويج للقطاع، حيث يترقب العالم مشاهدة الاحتفالات التي كان يقوم بها القدماء المصريون منذ أكثر من 5 آلاف عام خلال "عيد الأوبت" في قلب طريق الكباش الفرعوني ذلك الممر التاريخي الذي يعود عمره لأكثر من 3 آلاف عام في حفل ساحر.

وتابع أنه تم الكشف عن الامتدادات الكاملة للممر الذي يبلغ طوله 1.7 ميل وعرضه حوالي 250 ‏قدما ويربط معبد الكرنك بمعبد الأقصر في مدينة طيبة القديمة مع تماثيل أبو‏الهول المميزة والتماثيل ذات رأس الكبش التي تصطف على الجانبين.‏

وأكد عضو مجلس النواب على أن قطاع السياحة مثل باقى القطاعات التى شهدت اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية في الآونة الأخيرة، موجها الشكر لكل أبطال ملحمة العمل في مشروع إحياء طريق الكباش الذين لم يتوقفوا عن العمل والتجهيز والترميم حتى اللحظات الأخيرة قبل الحفل العالمي لافتتاح الطريق المقرر له مساء اليوم الخميس، مؤكدا على أنهم قاموا بسميفونية عمل عظيمة بأيدي مصرية خالصة وأن الحدث سيكون عالميا على قدر الدولة المصرية العظيمة.