نقيب المعلمين: مصر على رأس الدول الأفريقية في القضاء على الفقر متعدد الأبعاد

كتب- مينا غالي:

رحب خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بالحضور في اللقاء الشهري لمؤسسة مصر أمانة الذي انعقد مساء أمس بنادي المعلمين بالجزيرة برئاسة الدكتور صفوت النحاس، وحضور الدكتور على مصيلحى وزير التموين.

وأكد الزناتي، في بيان، الخميس، على أن مصر على رأس الدول الأفريقية التي تسعى جاهدة من أجل القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها والأدلة على ذلك كثيرة، يأتي في مقدمتها حياة كريمة لتنمية وتطوير الريف والقرى، مشيرا إلى أن مصر اتخذت منذ عام 2015 مجموعة من الخطوات والتدابير لتحقيق الأمن الغذائي، وقد حققت تلك الاستراتيجية نجاحا كبيرا في توفير الغذاء خلال جائحة كورونا.

وقال نقيب المعلمين إن مصر تسعى لتحقيق الأمن الغذائي من خلال عدة محاور رئيسية، من خلال زيادة الاعتماد على الذات في توفير السلع الغذائية الاستراتيجية، حيث تقترب من الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الغذائية المستوردة، وإنشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذائية برئاسة مجلس الوزراء لوضع نظام وطني لبحث الملوثات الغذائية وخاصة في مرحلة الإنتاج.

وأكد الزناتي على أن أهم المشروعات التنموية تمثلت في مشروع 100 ألف صوبة زراعية ومشروع مليون ونصف فدان، ومشروع الاستزراع السمكي، وتطوير مشروع توشكى والدلتا الجديدة.