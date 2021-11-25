"تضامن النواب" تثمن تعاون الغرف التجارية مع بنك ناصر لتمويل المشروعات متناهية الصغر

كتب- نشأت علي:

أشاد المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، ببروتوكول التعاون الموقع بين الاتحاد العام للغرف التجارية مع بنك ناصر الاجتماعي ليقدم بموجبه بنك الناصر التمويل والحلول الرقمية المتكاملة لمنتسبي الغرف التجارية في كافة أنحاء الجمهورية في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بما يضمن استمرارية ونجاح المشروعات الممولة لتحقيق الغرض منها والتوسع في تنفيذ قرض مستورة المخصص من رئيس الجمهورية وصندوق تحيا مصر لدعم التمكين الاقتصادي لسيدات الأعمال في كافة محافظات الجمهورية.

وقال المير، في بيان اليوم، إن هذا البروتوكول الذي وقعه محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، والمهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة، سيكون له آثاره الإيجابية على زيادة حجم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية.

كما أشاد بتأكيد المهندس إبراهيم العربي، على أن البروتوكول يأتي في ضوء المشاركة الفعالة بين القطاعات الاقتصادية للدولة وأجهزتها المختلفة، والمؤسسات المالية لتنشيط ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في كافة محافظات مصر وتمكين رائدات الأعمال والمرأة العاملة اقتصاديا بما يحقق الاستقرار والنمو الاقتصادي لمختلف فئات المجتمع ويعود بالتنمية علي الاقتصاد القومي لما تشكله هذه النوعية من المشروعات من أهمية كبيرة للاقتصاد القومي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.