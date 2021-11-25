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يخدم آلاف المواطنين.. طلب إحاطة بسبب عدم توصيل المرافق لمجمع خدمي بالشرقية

01:27 م الخميس 25 نوفمبر 2021
يخدم آلاف المواطنين.. طلب إحاطة بسبب عدم توصيل المرافق لمجمع خدمي بالشرقية

النائب حاتم عبد العزيز

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن التأخر في تسليم وتشغيل المجمع الخدمي الجديد بمدينة ههيا والذي يخدم آلاف المواطنين.

وقال عبدالعزيز، في طلب الإحاطة، إن المشروع تم الانتهاء من بنائه وتشطيبه ولم يتم توصيل المرافق له حتى الآن للاستفادة منه وتقديم الخدمة للمواطنين لمصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف أن طلب الإحاطة يأتي عملا بنص المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، مطالبا بإحالة الطلب للجان المختصة لمناقشته وبيان أوجه القصور التي تعرقل تسليم المشروع لتشغيله حتى الآن.

حاتم عبدالعزيز توصيل المرافق المجمعات الخدمية التنمية المحلية الشرقية

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