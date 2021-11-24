مسؤول يكشف موعد بدء تطبيق التأمين الصحي الشامل بسوهاج وقنا ومطروح

كتب - أحمد جمعة:

كشف حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن موعد البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الثانية.

وقال صادق في تصريحات اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن يتم البدء فى مد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى محافظات المرحلة الثانية "سوهاج، وقنا، ومرسى مطروح" يونيو المقبل.

وأضاف: نسير بخطى ثابتة لتحقيق حلم المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة حيث تم تطبيق المشروع القومي لنظام التأمين الصحى الشامل في محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، ويجري حاليًا الاستعداد للإطلاق التجريبي في باقي محافظات المرحلة الأولى جنوب سيناء ثم أسوان والسويس.

وقال إن 113 مقدم خدمة من القطاع الطبى الخاص انضموا حتى الآن للمنظومة على مستوى الجمهورية؛ للإسهام في تقديم الرعاية الصحية للمنتفعين الذين يحق لهم الاختيار بين مقدمى الخدمات الطبية تحت مظلة هذه المنظومة الجديدة، لافتًا إلى أن تجربتنا فى بورسعيد حظيت بإشادة شركاء التنمية الدوليين بما يعكس نجاحنا فى تحقيق المستهدفات المنشودة من تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المرضى.