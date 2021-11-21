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بـ5 خطابات رسمية.. تحرك من نقابة أطباء الأسنان بشأن "خناقة فودافون"

11:26 م الأحد 21 نوفمبر 2021
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كتب - أحمد جمعة:

أعلنت نقابة أطباء الأسنان، تضامنها مع الطبيب صاحب واقعة الاعتداء عليه داخل أحد فروع شركة فودافون، الأيام الماضية.

وأرسل الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، خطابات رسمية إلى الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، ورئيس مجموعة فودافون بإنجلترا، ووزير الاتصالات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وجهاز حماية المستهلك، لدعم الطبيب والمطالبة بالتحقيق في الواقعة برمتها.

وأكد هيكل أن الطبيب لم يبدأ بالاعتداء، ولم يتقاضي أي مبالغ تعويضية كما أشيع، ولم يطلب أي تعويض مادي.

وأكد نقيب أطباء الأسنان التمسك بكل السبل القانونية والإعلامية للحصول على حق الطبيب.

نقابة أطباء الأسنان خناقة فودافون شركة فودافون

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