المصل واللقاح عن تطعيم الأطفال ضد كورونا: ضروري لأنهم الأكثر نقلًا للعدوى

(مصراوي):

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الأطفال قنابل موقوتة لنقل العدوى بفيروس كورونا نظرًا لضعف مناعتهم، لذا جاء قرار تطعيمهم في الفئات العمرية دون الـ18 عامًا حتى 15 عامًا للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أمجد الحداد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" عبر قناة صدى البلد، أن مصر أقرت تطعيم هذه الفئة العمرية بلقاح فايزر الأمريكي الذي اجتاز كافة الاختبارات المتعلقة بتطعيم الأطفال وحصل على نسبة آمان عالية كما أنه لا يُحدث أية مضاعفات للحوامل.

وقال رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح إنه تم تطعيم 40 مليون مواطن حتى الآن، وقد يحدث التطعيم أعراض بسيطة عبارة عن ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وهكذا الأمر بالنسبة للأطفال، موضحًا أن المضاعفات قد تحدث أو لا تحدث، مؤكدًا أنها لا تدعو للقلق وسيتم التعامل معها حال ظهورها على أي طفل.