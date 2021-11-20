كتب- أحمد مسعد:

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، ماثيو باركس، خبير المياه بالحكومة الأمريكية، ونيكول شامبين، نائب السفير الأمريكي بالقاهرة، وممثلي السفارة الأمريكية.

واستعرض عبد العاطي، خلال الاجتماع، مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف إلى تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائي وكابل معلومات لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل.

وأشار وزير الري إلى أن هذا المشروع يعد بمثابة مشروع إقليمي حيوي يجمع دول الحوض باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى، مع تأكيد دور المشروع دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة في ما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي، فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكل المجالات؛ الأمر الذي ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة- نهر واحد- مستقبل مشترك".

وأبدى الخبير الأمريكي ونائب السفير الأمريكي اهتمامهما بهذا المشروع باعتباره أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لكل الدول المشاركة بالمشروع.​