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أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

08:03 ص السبت 20 نوفمبر 2021
أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

أمطار

كتب- أحمد عبدالمنعم:
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكاثر السحب الرعدية على طول السواحل الشمالية وشمال الدلتا (السلوم - مطروح- العلمين - سيدى عبدالرحمن - الإسكندرية -دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ)، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ونشاط للرياح قد يتساقط حبات البرد على بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد في منشور على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن السحب الرعدية تتقدم لتؤثر على مناطق من الوجه البحري والدلتا بأمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا259047132_4922072584494064_6556755417990372671_n

سقوط أمطار هيئة الأرصاد الجوية السحب الرعدية السواحل الشمالية

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