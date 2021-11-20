أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكاثر السحب الرعدية على طول السواحل الشمالية وشمال الدلتا (السلوم - مطروح- العلمين - سيدى عبدالرحمن - الإسكندرية -دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ)، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ونشاط للرياح قد يتساقط حبات البرد على بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد في منشور على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن السحب الرعدية تتقدم لتؤثر على مناطق من الوجه البحري والدلتا بأمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا