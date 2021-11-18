وفاة الإعلامية شيرين الدويك بعد أزمة صحية مفاجئة

كتب مينا غالي.

توفيت مساء اليوم الأربعاء الإعلامية شيرين الدويك، المذيعة بالهيئة الوطنية للإعلام.

وكتبت صفحة ماسبيرو الأصل قائلة: "الإعلامية الزميلة شيرين الدويك في ذمة الله، ألم مفاجئ لم يتوقع أحد أن يؤدي إلى وفاة، لكنها إرادة الله رحمها الله رحمة واسعة وصبّر أهلها ومحبيها".

وتعد شيرين الدويك من الإعلاميات اللاتي حققن نجاحا علي شاشات ماسبيرو ببرامجهن، إذ كانت تقدم برنامجا أسبوعيا بعنوان جناب السفير.

وعملت في بدايتها كمذيعة في قنوات إيه آر تى قبل عملي بالتليفزيون المصري وقدمت مجموعة من البرامج الناجحة منها «نص ساعة صحافة» وألبوم الذكريات، وانتقلت بعدها للعمل بالقناة الأولى.