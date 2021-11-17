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الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء للشركات الخاصة بتصنيع مستحضراتها الطبية المحلية

03:58 م الأربعاء 17 نوفمبر 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء للشركات الخاصة بتصنيع مستحضراتها الطبية المحلية

هيئة الدواء المصرية

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 505 لسنة 2021، والذي نص على أنه يقصد بالشركة في تطبيق أحكام هذا القرار الشركة التي تقوم بتصنيع مستحضراتها الطبية المحلية (البشرية - والبيطرية - العشبية) لدى المصانع من هيئة الدواء المصرية لإنتاج مستحضرتها الطبية المشار إليها بنظام التصنيع المحلي.

ونصت المادة الثانية أنه أنه يعمل بالقواعد والشروط الواردة بالدليل التنظيمي الصادر من الإدارة المركزية للعمليات في شأن قيد وتحديث قيد الشركات بسجل شركات التصنيع لدى الغير بهيئة الدواء المصرية.

هيئة الدواء الشركات الخاصة تصنيع مستحضرات طبية

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