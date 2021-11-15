"طاقة النواب" تناقش طلب إحاطة لتوصيل الغاز الطبيعي لعدد من قرى القليوبية

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بدوي، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لقرى (الحصة – كفر الجمال – العمار – إمياى – طنط الجزيرة – ميت كنانة – أجهود الكبرى – كفر علوان – الصفا – إكياد دجوى – جزيرة الأحرار) مركز طوخ بمحافظة القليوبية خاصة وأن هذه القرى بها كافة الخدمات والمرافق.

وقال بدوي إن كافة القرى المذكورة دخل إليها كافة الخدمات والموافق من صرف صحي، مشيرًا إلى أن مركز "طوخ" يعد من المراكز الكبرى التي تضم 53 قرية و388 عزبة.

وأضاف بدوي، أنه تم الانتهاء من كافة خدمات الصرف الصحي وبالتالي فهي جاهزه لتوصيل الغاز الطبيعي، مستشهدًا بقرية "كفر الجمال" التي انتهى الصرف الصحي الخاص بها من 2008، و"الحصة" قريبة من خط الغاز.

من جانبه قال المهندس وائل جويد رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، إن "كفر الجمال" في خطة العام المالي 21/22 وسنحاول الدفع بها خلال الربع الأول من عام الخطة، وباقي القري سيتم امدادها بالغاز وفيا لتسلسل القري، فلا نستطيع تخطي قرية عن أخري.

وتعهد جويد بالرد كتابيا بشأن خطة توصيل الغاز لباقي القري المذكورة في طلب النائب أحمد بدوي، بمواعيد تنفيذها.