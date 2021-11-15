"حان وقت التقائنا".. منتدى شباب العالم ينشر فيديو ترويجي جديد

(مصراوي):

نشر الحساب الرسمي لمنتدى شباب العالم، فيديو يعلن فيه عن عودة المنتدى للانعقاد مرة أخرى، وعلق الحساب على الفيديو برسالة جاء فيها: "افتقدناكم جميعًا وحان وقت التقائنا معًا! يسعدنا أن نعلن عودة منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة.. سجل الآن".

وجاء في الفيديو الترويجي: "هذا وقتك للتعلم و المشاركة و الاتصال و الاكتشاف، سلام- ابداع - تطوير ، منتدى شباب العالم قد عاد".

وأعلنت إدارة المنتدى انطلاقه في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أعلنت الإدارة فتح باب التسجيل للشباب الراغبين في حضور فعاليات المنتدى من مصر وكافة دول العالم على أن يستمر باب التسجيل مفتوحا لمدة شهر كامل بداية من اليوم 15 نوفمبر.

ويتاح التسجيل لحضور فعاليات منتدى شباب العالم 2021 بالنسبة لكل الشباب من جميع الجنسيات الذين تتراوح أعمارهم بين 18-30 عاماً، كما يتم تشجيع الشباب المؤثرين فى مجتمعاتهم المحلية ومجالات تخصصهم على التسجيل كمتحدثين أيضا، والتسجيل يمكن زيارة الموقع الرسمي لمنتدى شباب العالم عبر هذا الرابط https://register.wyfegypt.com/.

الفيديو..