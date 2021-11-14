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السكة الحديد: استبدال تركيب عربات ببعض قطارات قبلي وبحري

08:01 م الأحد 14 نوفمبر 2021
السكة الحديد: استبدال تركيب عربات ببعض قطارات قبلي وبحري

السكة الحديد

كتب– أسامة علي:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد، استبدال تركيب عربات بعض قطارات خطوط "بورسعيد - القاهرة" والعكس و"سوهاج - بورسعيد" والعكس و"الإسكندرية- بورسعيد" والعكس، في إطار تحسين الخدمة.

وأكدت السكة الحديد، أن التطبيق يبدأ اعتبارًا من غدٍ الاثنين، على النحو التالي:

- تعديل تركيب قطار 955 سياحي القاهرة / بورسعيد بعدد 3 عربات مكيفة و8 عربات محسنة (تحيا مصر) وبنفس جدوله الحالي من الغد.

- تعديل تركيب قطار 570/571 سياحي بورسعيد / الإسكندرية بعدد 3 عربات مكيفة و8 عربات محسنة (تحيا مصر) وبنفس جدوله الحالي من الثلاثاء.

- تعديل تركيب قطار 572/573 سياحي الإسكندرية / بورسعيد بـ3 عربات مكيفة و8 عربات محسنة (تحيا مصر) وبنفس جدوله الحالي من الثلاثاء.

- تعديل تركيب قطار 186 سياحي بورسعيد / سوهاج بعدد 3 عربات مكيفة و8 عربات محسنة (تحيا مصر) وبنفس جدوله الحالي من الأربعاء.

- تعديل تركيب قطار 185 سياحي سوهاج / بورسعيد بـ3 عربات مكيفة و8 عربات محسنة (تحيا مصر) وبنفس جدوله الحالي من الخميس.

- تعديل تركيب قطار 952 سياحي بورسعيد / القاهرة بعدد 3 عربات مكيفة و8 عربات محسنة (تحيا مصر) وبنفس جدوله الحالي من الجمعة.

السكة الحديد الهيئة القومية لسكك حديد

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