كتب- محمد نصار:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن موجة عدم الاستقرار التي تعرضت لها بعض المناطق أمس السبت ومنها محافظة أسوان مستمرة حتى مساء اليوم الأحد على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد

وأضاف شاهين، لمصراوي، أن شدة الأمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة الطقس على القاهرة، أكد مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أن القاهرة والوجه البحري في حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية.

وتابع الدكتور محمود شاهين، أنه بالنسبة لطقس القاهرة والوجه البحري، يكون معتدلا أو مائلا للحرارة خلال فترة النهار مع وجود إحساس بالبرودة خلال الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.