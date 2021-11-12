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اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.. هيئة الدواء تكشف 3 طرق للعلاج

07:29 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.. هيئة الدواء تكشف 3 طرق للعلاج

اليوم العالمي للالتهاب الرئوي

كتب- أسامة علي:

كشفت هيئة الدواء المصرية، طرق علاج الالتهاب الرئوي بمناسبة اليوم العالمي للالتهاب الرئوي. وقالت إن تحديد العلاج يعتمد على نوع الالتهاب الرئوي، وشدته، وعمر المريض، وحالتة الصحية العامة، وخيارات العلاج.

وبحسب هيئة الدواء المصرية يتضمن العلاج الآتي:

• المضادات الحيوية:

"تستخدم لعلاج الالتهاب البكتيري، الأمر ممكن يستغرق بعض الوقت عشان نقدر نحدد نوع البكتيريا اللي سببت الالتهاب الرئوي، ولاختبار أفضل مضاد حيوي لعلاجه، ولو مفيش تتحسن الأعراض، ممكن الطبيب يوصي بمضاد حيوي تاني".

• أدوية السعال:

"يمكن استخدام أدوية لتهدئة السعال لتتمكن من الراحة، ونظرًا لأن السعال يساعد على إحلال السوائل وإخراجها من الرئتين، فمن الجيد ألا يقضي على السعال تمامًا".

• خوافض الحرارة/مسكنات الألم:

"يمكن تناولها عند الحاجة لعلاج الحمى والشعور بالتعب، وتشمل هذه الأدوية الأسبرين، والإيبوبروفين وأسيتامينوفين".

الالتهاب الرئوي هيئة الدواء المصرية المضادات الحيوية الالتهاب البكتيري أدوية السعال

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