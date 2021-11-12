منتحل صفة.. الأوقاف تصدر بيانًا بشأن مفتش مفصول في بني سويف

كتب- محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن "أسعد محمد محمد موسى" ليس مفتشًا ولا علاقة له بالوزارة، حيث تم إنهاء خدمته بالقرار رقم 39 لسنة 2017.

وأضاف بيان الوزارة، أنه تم إيقاف "موسى" اعتبارًا من 1 أكتوبر 2017م، وتم تحرير محضر ضده بمعرفة إدارة أوقاف الفشن رقم 4773 لسنة 2021م لانتحاله صفة مفتش بالأوقاف.

وفي السياث، قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الأوقاف، إغلاق مسجد عبدالمنعم رياض بمنية غريطة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت وزارة الأوقاف، عدم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد وموافقة لجنة إدارة أزمة كورونا بالديوان العام وزارة الأوقاف على إعادة الفتح، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك.

وأكدت أن من يحب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعمارة بيوت الله (عز وجل) لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، وعدم السماح باستخدام المسجد في غير الصلوات الراتبة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله تعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يحفظ العباد والبلاد من كل مكروه وسوء.