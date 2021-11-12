القوى العاملة: بدء تطبيق قرار عدم دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا لمقار العمل.. الإثنين

مصراوي

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه بدءا من الإثنين المقبل يلتزم جميع العاملين بالحضور الفعلي إلى مقر العمل في المواعيد الرسمية، ولن يسمح بالدخول إلا بعد التأكد من حصول العاملين على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض أو تقديم شهادة في بداية كل أسبوع بسلبية التحليل PCR، ولم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام، وإلا يعتبر متغيبا عن العمل.

وأضاف سعفان في بيان له، الجمعة، أن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2750) لسنة 2021 بهذا الشأن، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات لضمان سلامة جميع العاملين بالوزارة، موضحا أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على سلامة العاملين والمواطنين ومواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن وزارة القوى العاملة تنفذ عملية تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد للعاملين بالديوان العام والمديريات التابعة لها، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

آ ع س/س.ع​