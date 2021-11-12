لن يتم التعامل معها.. الأوقاف توجه تحذيرا شديد اللهجة لمجالس إدارات المساجد غير المعتمدة

كتب - محمود مصطفى:

أصدرت وزارة الأوقاف، تعليماتها للمديريات بسرعة موافاتها بصورة رسمية من قرار تشكيل مجالس الإدارات، ورقم حساب كل مجلس منها على حدة وأهم أنشطته التي قام بها منذ اعتماده أو آخر عامين أيهما أقرب، سواء في خدمة المسجد أو المجتمع، في موعد أقصاه أسبوعان.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، بأن ذلك يأتي عملا على تعظيم دور مجالس إدارات المساجد وتفعيل أنشطتها وتشجيع المجالس الجادة منها، وإبراز دورها في خدمة المسجد والمجتمع.

ولفتت إلى أن القطاع الديني سيصدر قائمة معتمدة ومحدثة بمجالس الإدارات الرسمية الجادة، وأرقام حساباتها، ليعرف المجتمع المعتمدة منها، ولا يتعامل مع غيرها، مشددة على أن أي مجلس لا يستوفي إجراءات تجديد اعتماده ورفعها من المديرية للقطاع الديني قبل نهاية ديسمبر المقبل، يعد منحلا وغير رسمي ولا صفة له في فتح حساب بنكي باسم المسجد أو التعامل باسمه، ولن تتضمنه القائمة التي سيتم الإعلان عنها.

وشددت الأوقاف على كل مديرية، بضرورة رفع مذكرة بمجالس الإدارات المعتمدة لديها والتي استوفت الشروط وإجراءات التجديد لها، ورفعها لرئيس القطاع الديني لاعتماده، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي حساب غير رسمي.

وأكدت أنه سيتم إعلان مجالس الإدارات المعتمدة والحسابات الرسمية على موقع الوزارة، لتحقيق أعلى درجات الوضوح والشفافية، مع تشجيع مجالس الإدارات الجادة والمتميزة سواء في خدمة المسجد أو المجتمع.