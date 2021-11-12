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بيان من مصر للطيران بعد بلاغ وجود قنبلة على الطائرة القادمة من السعودية

10:07 ص الجمعة 12 نوفمبر 2021
بيان من مصر للطيران بعد بلاغ وجود قنبلة على الطائرة القادمة من السعودية

مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

أكد مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، أن قائد رحلة الشركة رقم MS2688، والمتجهة من مطار الدمام الدولي بالسعودية إلى مطار القاهرة، قرر العودة لمطار الدمام، بسبب بلاغ بوجود قنبلة على الرحلة، وتم إخطار السلطات المختصة.

وأضاف المصدر في بيان رسمي، الجمعة، أن الطائرة عادت مرة ثانية إلى مطار الدمام الدولي، وهبطت بسلام بعد بلاغ بوجود قنبلة على متن الطائرة، وقامت السلطات السعودية بالكشف الأمني والتفتيش وتبين أنه تهديد كاذب.

وتابع المصدر أن رحلة الشركة رقم MS2688 أقلعت من مطار الدمام متجهة إلى مطار القاهرة، وذلك بعد انتهاء السلطات السعودية من كافة الإجراءات الأمنية الخاصة بالطائرة، والتأكد من سلامتها.

مصر للطيران السعودية مطار الدمام الدولي مطار القاهرة قنبلة

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