الجيزة: انطلاق فعاليات مهرجان التمور الأول بالواحات اليوم

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن تنظيم مهرجان الواحات البحرية الأول للتمور خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ نوفمبر الحالي، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

و أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المهرجان يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصرنا الحبيبة أكبر منتج للتمور على مستوى العالم.

وأوضح راشد، أن فعاليات مهرجان التمور بالواحات البحرية تقام بمشاركة أكثر من 80 عارضا من مصر والدول العربية المنتجة للتمور.

وأشار المحافظ، إلى أن المهرجان يأتي في اطار التعاون المثمر مع الغرفة التجارية بالجيزة لتسليط الضوء ودعم قطاع التمور بالواحات البحرية لما له من أهمية كبيرة، لافتاً إلى أن مدينة الواحات البحرية تعد من أكبر المدن إنتاجا للتمور ، بالإضافة إلى ما تتمتع به مدينة الواحات من مظاهر سياحية.​