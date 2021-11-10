بالشروط.. فتح باب تقليل اغتراب الطالبات بجامعة الأزهر اليوم

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت جامعة الأزهر، فتح باب تقليل الاغتراب للطالبات الجدد، بداية من اليوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر وحتى الأحد المقبل.

وأوضحت جامعة الأزهر، أن باب تقليل الاغتراب يكون للطالبات بين الكليات أو الشعب المتناطرة داخل المنطقة الجغرافية، ودون التقيُّد بالحد الأدنى؛ تقليلا للاغتراب، إضافة إلى تقليل الاغتراب بين الكليات أو الشعب غير المتناطرة خارج التوزيع الجغرافي، دون التقيُّد بالحد الأدنى، ويشترط إرفاق ما يثبت محل الإقامة تقليلًا للاغتراب.

وأوضحت ان الكليات التي لها اختبار قدرات أو لها شروط مواد مؤهلة لا تدخل ضمن هذا القرار، إضافة إلى ذلك لا يتضمَّن هذا القرار الكليات العملية.

ويشترط لإتمام تقليل الاغتراب تقدم الطالبة إلى الكلية التي رُشحت لها، مع استيفاء إجراءات القيد بها ودفع الرسوم؛ حتى تتمكن من الحصول على بيان حالة للكلية التي ترغب في التحويل إليها؛ تقليلا للاغتراب، واستيفاء موافقة عمداء الكليات، ولا يعتبر قرار التحويل ساريا إلا بعد اعتماد رئيس الجامعة.