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حازم إمام لوزير الشباب: من ينفذ وقف عقوبة شيكابالا؟.. والوزير يرد: إلغاء الإيقاف واجب النفاذ

08:23 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
حازم إمام لوزير الشباب: من ينفذ وقف عقوبة شيكابالا؟.. والوزير يرد: إلغاء الإيقاف واجب النفاذ

النائب حازم أمام

كتب- نشأت علي:

آثار النائب حازم أمام، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الشباب، أزمة إيقاف لاعب الزمالك محمود شيكابالا، رغم حصوله على حكم من مركز التسوية والتحكيم، بإلغاء العقوبة.

ووجه أمام تساؤلًا لوزير الشباب، خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور محمود حسين، عن أحكام مركز التسوية، هل اتحاد الكرة ملزم بتنفيذها؟.. مشيرًا إلى أن سؤاله يرتبط بإيقاف شكابالا رغم صدور حكم من مركز التسوية بإلغاء الإيقاف.

وتابع أمين سر لجنة الشباب والرياضة :"من ينفذ حكم مركز التسوية في حال عدم تنفيذه من قبل الاتحاد؟".

وعقب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 نص صراحة على أن اتحاد الكرة ملزم بتنفيذ أحكام مركز التسوية والتحكيم، قائلا: قرار إلغاء الإيقاف واجب النفاذ ولابد من تنفيذه.

وطلب الوزير، الاستماع أيضا لوجهة نظر رئيس اللجنة الأولمبية، هشام حطب الذي حضر الاجتماع، وأكد "حطب"، أن القانون أقوى من كل اللوائح، ويجب إلغاء قرار اٌيقاف، متابعًا "تنفيذ القانون واجب حتى لو بالقوة الجبرية".

من جانبه طالب النائب محمد الحسيني، اتحاد الكرة برد مكتوب عن أسباب عدم تنفيذ حكم مركز التسوية والتحكيم بعودة شيكابالا، فيما شدد النائب ممدوح الحسيني على ضرورة تنفيذ القرار موجهًا الشكر للنائب حازم إمام على طرح تلك الإشكالية خلال الاجتماع.

من جانبه علق الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المشكلة لا تتعلق بشيكابالا أو نادي الزمالك ولكنها تتعلق بمبدأ احترام القانون.

حازم أمام لجنة الشباب والرياضة عقوبة شيكابالا مجلس النواب

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