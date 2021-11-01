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وزيرة الهجرة: وزارة الإنتاج الحربي قلعة الصناعة الحربية والمدنية في مصر

02:40 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
وزيرة الهجرة: وزارة الإنتاج الحربي قلعة الصناعة الحربية والمدنية في مصر

وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم

كتب - أسامة علي:

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في احتفالية وزارة الإنتاج الحربي بعيدها السابع والستين، مؤكدة أن حرصها على المشاركة جاء تقديرًا للدور الوطني للوزارة قلعة الصناعة الحربية والمدنية في مصر، ومن منطلق التعاون الوثيق والمثمر بين الوزارتين بما يحقق التنمية المستدامة للدولة واجتذاب العقول المصرية المهاجرة وربطها بالوطن.

ولفتت مكرم، في كلمتها خلال الاحتفالية، إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تعد شريكا أساسيا في كافة مؤتمرات "مصر تستطيع" ولها دور محوري في نتائج المؤتمرات من حيث الاستفادة بخبرات علمائنا بالخارج ولا تدخر أي جهد في تقديم العون والدعم لوزارة الهجرة، معربةً عن تمنياتها بتحقيق المزيد من التعاون البنّاء بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

واحتفلت وزارة الانتاج الحربي، اليوم الإثنين، بالعيد السابع والستين للإنتاج الحربي ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من القيادات والعاملين بالوزارة وشركاتها ووحداتها التابعة.

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وزارة الإنتاج الحربي الصناعة الحربية

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