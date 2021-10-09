وزيري يفتتح معرضا أثريا مؤقتا بمتحف الأقصر

كتب- مصراوي:

افتتح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، معرضاً أثرياً مؤقتاً بمتحف الأقصر، بحضور سفير اليابان بالقاهرة ومدير المتحف وعدد من قيادات المجلس الأعلي للآثار.

وقال وزيري، في بيان، إن المعرض يضم عدد 747 قطعه أثرية تسلط الضوء على الحلى المصرى القديم على اختلاف أشكاله واستخداماته ومواد صناعته على مر العصور التاريخية حيث كان للذهب النصيب الأكبر من صناعة الحلي عند المصري القديم.

وأشار إلى أن القطع تتنوع بين مجموعة من الأساور المصنوعة من الذهب عثر عليها في معبد الأقصر ما بين عامي 1966- 1968، وأسورة ذهبية مجدولة مزخرفة برأس ثعبان وأربعة دوائر من نتاج اعمال البعثة الفرنسية بالأقصر؛ وزوج حلق من الذهب أحداهما بها 3 خرزات من الفاينس، وآخر فردة حلق من الذهب بها خمس خرزات، وخاتم من الذهب لطفل قمته علي هيئة جعران كان قد عثر عليهما في حفائر البعثة الأمريكية الهولندية برانيس بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى قطعتان من الذهب على شكل أساور وآخرى من الذهب على شكل صدفة من حفائر البعثة الأسبانية من منطقة آثار القرنة، ومجموعة من الرقائق مستطيلة الشكل على كلًا منها خرطوش للملك رمسيس الحادي عشر، وعمود نذري ومعه 29 عملة ذهبيه تم العثور عليهم بدراع أبوالنجا أثناء اعمال حفائر البعثة الاسبانية، و اناء من الفخار من العصر اليونانى الروماني.

ويضم المعرض أيضا 690 عملة أثرية ترجع إلى عصور الامبراطورية الرومانية والبيزنطية عثر عليها بحفائر الدير الأبيض بسوهاج، وعدد 4 دينارات ذهبية من العصر الأموي.

كما يعرض كنز الدير الأبيض بسوهاج ، وقد أطلق عليه اسم الدير الأبيض نسبة إلى لون الحجارة المستخدمة في بناءه، وهومكرس باسم الأنبا شنودة رئيس الموحدين، وهو يرجع إلى القرن الرابع الميلادي. وهو يتضمن حاليا كنيسة تتكون من صحن أوسط حوله ثلاثة أجنحة يتقدمه هيكل يتكون من ثلاث حنيات كبيرة نصف دائرية حوائطها مزينة برسوم دينية متنوعة.

كذلك يضم بقايا لمباني عرفت بالمدينة الصناعية وهي تقع إلى الجنوب والشمال من الكنيسة الأثرية، تحوي بقايا لمصبغة ومعصرة.​