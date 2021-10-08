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وزير الأوقاف مهنئا الرئيس بذكرى المولد النبوي: نقف خلفك في قضية بناء الوعي

10:38 ص الجمعة 08 أكتوبر 2021
وزير الأوقاف مهنئا الرئيس بذكرى المولد النبوي: نقف خلفك في قضية بناء الوعي

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذكرى المولد النبوي الشريف، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة عليه وعلى الشعب المصري والإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.

وأكد في بيان له، الجمعة، وقوف وزارة الأوقاف بكل كوادرها وجميع العاملين بها صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي في قضية بناء الوعي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الانتماء الوطني وبناء الذاكرة الوطنية الواعية.

وأعلن وزير الأوقاف، إرسال خطابات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وهنأ وزير الأوقاف الشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية، وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بهذه الذكرى المجيدة، وبمناسبة إشراقة هلال شهر ربيع الأنور الذي يستمد هذا النور من عطر مولد الهادي (صلى الله عليه وسلم).

مختار جمعة وزير الأوقاف المولد النبوي الرئيس السيسي

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