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في حال سقوط الأمطار.. خطوات تجنب الصعق الكهربائي

01:00 ص الجمعة 08 أكتوبر 2021
في حال سقوط الأمطار.. خطوات تجنب الصعق الكهربائي

كتب - محمد صلاح:

تتطلب حوادث الصعق الكهربائي التعامل بحذر وبناء على معلومات وخطوات لإنقاذ حياة المصاب وتجنب مخاطر الصعق.

وتشهد معظم المناطق على مستوى الجمهورية حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة المقبلة نتيجة سقوط أمطار غزيرة متوقعة على بعض المحافظات، وفقًا للأرصاد الجوية، ما يترتب عليه اتخاذ بعض التدابير.

وتحسبًا لسقوط الأمطار وما يصاحبها من عدم استقرار في الأحوال الجوية، نستعرض بعض النصائح الإرشادية في التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار كالتالي:

- الابتعاد تمامًا عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - اكشاك - كابلات).

- إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

- الاتصال سريعًا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للابلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

- الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتله.

- يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.​

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