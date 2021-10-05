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بالشراكة مع الإسكان.. "عربية" تبدأ تسليم أول شقق بـ"صن كابيتال"

11:30 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
بالشراكة مع الإسكان.. "عربية" تبدأ تسليم أول شقق بـ"صن كابيتال"

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف المهندس عمرو دياب نائب رئيس إدارة مجموعة عربية للتنمية والتطوير العمراني، تفاصيل مشروع صن كابيتال الذي يتم تنفيذة بالشراكة مع وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية.

وأضاف دياب، لمصراوي على هامش المؤتمر الذي عقد اليوم، أنه سيتم تسليم أول 1000 وحدة من المشروع خلال الـ3 أشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن المشروع يتم تنفيذه على 4 مراحل.

وأكد أن المشروع مقام على مساحة حوالى 600 فدان، ويقع أمام الأهرامات مما يعطيه ميزة فريدة وأهمية خاصة، لافتًا إلى أن المشروع قسم إلى %60 وحدات تجارية و%40 سكنية.

وأوضح أن الشركة وقعت قرض بقيمة 800 مليون جنيه لمدة 6 سنوات مع بنك مصر لتمويل المرحلتين الأولى والثانية من مشروع صان كابيتال.

وتابع: "استثمارات المشروع تبلغ 65 مليار جنيه حيث يتم تنفيذ المشروع على مساحة تقارب الـ60 فدان خلال 8 سنوات" لافتا إلى أن الشركة تستهدف تحقيق 4 مليار جنيه مبيعات خلال العام المقبل.

عمرو دياب مجموعة عربية للتنمية والتطوير العمراني وزارة الإسكان

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