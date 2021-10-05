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مكتبة الإسكندرية تستقبل وفد المنتدى الشبابي المصري الروسي

09:00 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
مكتبة الإسكندرية تستقبل وفد المنتدى الشبابي المصري الروسي

مكتبة الإسكندرية

(مصراوي):

استقبلت مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وفدا من الشباب المصري والروسي المشاركين في المنتدى الشبابي المصري الروسي، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان (الابتكار والذكاء الاصطناعي) في الفترة من 30 سبتمبر حتى 9 أكتوبر 2021 بالقاهرة والعلمين الجديدة.

وتفقد الوفد - خلال الزيارة - قاعات مكتبة الإسكندرية ومتاحفها ومعارضها.. وتعرف الشباب المشارك بالمنتدى على الخدمات البحثية والرقمية التي تقدمها المكتبة للقراء والباحثين والزوار.

مكتبة الإسكندرية وفد المنتدى الشبابي المصري الروسي وزارة الشباب والرياضة

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