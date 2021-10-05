مكتبة الإسكندرية تستقبل وفد المنتدى الشبابي المصري الروسي

(مصراوي):

استقبلت مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وفدا من الشباب المصري والروسي المشاركين في المنتدى الشبابي المصري الروسي، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان (الابتكار والذكاء الاصطناعي) في الفترة من 30 سبتمبر حتى 9 أكتوبر 2021 بالقاهرة والعلمين الجديدة.

وتفقد الوفد - خلال الزيارة - قاعات مكتبة الإسكندرية ومتاحفها ومعارضها.. وتعرف الشباب المشارك بالمنتدى على الخدمات البحثية والرقمية التي تقدمها المكتبة للقراء والباحثين والزوار.