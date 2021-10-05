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بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي

10:53 ص الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي

إجتماع مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:
بدأ، منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة.

ويناقش مجلس الوزارء، خلال اجتماعه، عددًا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المُهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصري.

كما يتابع المجلس أيضًا ما تم بشأن الاجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها، والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.

اجتماع مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة

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