إيمان الحصري تخضع لجراحة دقيقة في ألمانيا
كتب- مينا غالي:
أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامية إيمان الحصري، عن خضوعها الآن لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا، مطالبة بالدعاء لها.
وقال أدمن الصفحة الرسمية لإيمان الحصري منذ قليل: "تخضع الآن الإعلامية إيمان الحصري لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا".
وأضاف: "نسأل الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا استرحم به رحم وإذا سئل به أعطي أن يشفيها ويتم عليها نعمة الصحة والعافية".
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