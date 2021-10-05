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إيمان الحصري تخضع لجراحة دقيقة في ألمانيا

10:39 ص الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
إيمان الحصري تخضع لجراحة دقيقة في ألمانيا

إيمان الحصري

كتب- مينا غالي:
أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامية إيمان الحصري، عن خضوعها الآن لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا، مطالبة بالدعاء لها.

وقال أدمن الصفحة الرسمية لإيمان الحصري منذ قليل: "تخضع الآن الإعلامية إيمان الحصري لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا".

وأضاف: "نسأل الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا استرحم به رحم وإذا سئل به أعطي أن يشفيها ويتم عليها نعمة الصحة والعافية".

إيمان الحصري عملية جراحية ألمانيا

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