إيمان الحصري تخضع لجراحة دقيقة في ألمانيا

كتب- مينا غالي:

أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامية إيمان الحصري، عن خضوعها الآن لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا، مطالبة بالدعاء لها.

وقال أدمن الصفحة الرسمية لإيمان الحصري منذ قليل: "تخضع الآن الإعلامية إيمان الحصري لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا".

وأضاف: "نسأل الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا استرحم به رحم وإذا سئل به أعطي أن يشفيها ويتم عليها نعمة الصحة والعافية".