"تضامن النواب" تطالب باستكمال تطعيم طلاب الجامعات والعاملين بقطاع التعليم

كتب- مصراوي:

طالب النائب حسن المير أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بمجلس النواب، من الحكومة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية الاستكمال السريع لتطعيم كافة الطلاب الجامعيين والعاملين في قطاع التعليم ضد فيروس كورونا مع مراعاة الاستمرار في الالتزام الكامل بكل الاحتياطات الاحترازية والوقائية، بهدف ضمان أمن وسلامة الكوادر التعليمية والطلاب وأسرهم.

ووجه "المير"، في بيان اليوم الإثنين، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على هذه التكليفات الرئاسية المهمة خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد والتي تؤكد الحرص الكبير من القيادة السياسية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وأسرهم مناشدًا الشعب المصري العظيم بضرورة الالتزام التام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة أن التطعيم باللقاح لايعني عدم الإصابة بفيروس كورونا، ولكن يخفف من آثاره السلبية والخطيرة على صحة المواطنين.

كما وجه البرلماني، التحية والتقدير لجيش مصر الأبيض من جميع من يعملون داخل المنظومة الطبية من أطباء وأطقم تمريض وصيادلة وإسعاف على جهودهم الكبيرة والملموسة في تقديم جميع أنواع الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا، مؤكدًا أن التطعيم بلقاح كورونا والالتزام من الجميع بجميع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا يحد من حالات الإصابة بفيروس كورونا ويخفف الأعباء على المنظومة الصحية المصرية.