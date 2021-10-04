بعد الجدل.. وزير الزراعة يتفقد حديقة الأسماك ويؤكد على تطويرها والحفاظ على طابعها الأثري

03:37 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
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كتب- أحمد مسعد:

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حديقة الأسماك بالزمالك، للوقوف على حالة الحديقة وسير العمل بها، بحسب بيان صحفي.

وفي زيارته المفاجئة، أكد وزير الزراعة، أنه في إطار فخامة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع كفاءة الأصول سيتم رفع كفاءة الحديقة وتطويرها مع الحفاظ على طابعها الأثري وجميع الأشجار والنباتات النادرة الموجودة بها، ورعايتها.

ووجه الوزير، كافة المعنيين بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، خاصة المعمل المركزي لبحوث للثروة السمكية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية والإدارة المركزية للتشجير، بالتعاون والتنسيق لرفع كفاءة الحديقة وتطويرها وتجميلها ونظافتها وزيادة وسائل الترفيه فيها من أجل جذب الزائرين وراحتهم.

يذكر أن حديقة الأسماك أو حديقة الجبلاية بالزمالك، والتي أنشئت عام 1867، على مساحة 9.5 أفدنة تعد من أفضل الحدائق وتعتبر متنفسا مهما لجميع المواطنين.

ودار جدلا واسعا، على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن خطوب منسوب لوزارة الآثار، عن شطب جزء من الحديقة وتحويله إلى جراج، بعد شطبه من عداد الآثار.

وقال الدكتور وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، في تصريحات تليفزيونية، إنه لم ولن يتم شطب أي أثر في مصر، مضيفًا: "لن يتم هدم أو استقطاع أي جزء من الحديقة، وتم اختيار مكان مساحته نصف فدان خالي من الأشجار النادرة أو التراثية لتنفيذ موقف للسيارات لخدمة زائري الحديقة".​

السيد القصير وزير الزراعة حديقة الأسماك الرئيس عبدالفتاح السيسي

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