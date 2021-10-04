التشكيل الجديد لـ "قومي حقوق الإنسان".. جاد الكريم: الدولة جادة في الملف الحقوقي

كتب- محمد نصار:

علق الدكتور ولاء جاد الكريم على اختياره ضمن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلا إن إعلان تشكيل المجلس يأتي في وقت مهم للغاية.

وأضاف جاد الكريم، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن هذا الأمر يأتي بعد أيام من إعلان الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يؤكد على أن الدولة جادة في ملف حقوق الإنسان بخطوات واضحة ومحددة.

وتابع عضو المجلس: المجلس الجديد أيضا يأتي تشكيله على خلفية قانون هو الأفضل رقم 97 لسنة 2019 والذي وضع ضمانات استقلال فنية ومالية تجعل المجلس مؤسسة وطنية قادرة على ملء الفراغ الكبير في التواصل مع المجتمع الدولي، والقيام بدوره في هذا الملف المهم والحيوي.

وأشار إلى أنهم سيبذلون جهدا كبيرا داخل المجلس الجديد من أجل التعبير الحقيقي والواقعي عن ملف حقوق الإنسان في مصر، وتحقيق مزيد من التقدم في مكتسبات حقوق الإنسان.