برئاسة مشيرة خطاب.. النواب يعلن تشكيل أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان
كتب- مصراوي:
أعلن مجلس النواب اليوم الإثنين، تشكيل أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وجاءت الأسماء كالتالي:-
1- السفيرة/ مشيرة محمود خطاب، رئيساً.
2- السفير/ محمود كارم محمود، نائب الرئيس.
3- الدكتور/ محمد أنس قاسم يوسف جعفر.
4- السيد/ جورج إسحاق جرجس.
5- الدكتور/ محمد سامح أحمد محمد عمرو بندر.
6- الدكتورة/ هدى راغب عوض.
7- الدكتورة/ نيفين عبدالمنعم مسعد.
8- الدكتورة/ نهى على على بكر.
9- المحامى/ عبدالجواد أحمد عبدالحميد أحمد.
10- المحامية/ رابحة فتحى شفيق محمد.
11- المحامية/ نهاد لطفى سيد محمد أبوالقمصان.
12- السيد/ هانى إبراهيم فهمى إبراهيم.
13- الدكتور/ ولاء جاد الكريم محمود عثمان.
14- السيدة/ غادة محمود همام محمود.
15- المحامى/ محمد ممدوح جلال عبدالحليم.
16- المحامى/ علاء سيد كامل شلبى.
17- الصحفى/ عزت إبراهيم ميخائيل يوسف.
18- السيدة/ نهى طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف.
19- الصحفى/ محمود محمد سعد متولى بسيوني.
20- السيدة/ سميرة لوقا دانيال أبسخرون.
21- الدكتورة/ وفاء بنيامين بسطا مترى.
22- المحامى/ عصام الدين أحمد طه شيحة.
23- السيد/ محمد أنور أحمد عصمت السادات.
24- السيدة/ دينا هشام محمد عباس خليل.
25- المحامى/ سعيد عبدالحافظ سعيد درويش.
26- السيد/ إسماعيل عبدالرحمن محمد محمد.
27- الدكتور/ أيمن جعفر زهرى أحمد.
الخبر التالى:التشكيل الجديد لـ "قومي حقوق الإنسان".. جورج إسحاق: نطالب البرلمان بإصدار هذه التشريعات
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