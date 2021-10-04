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برئاسة مشيرة خطاب.. النواب يعلن تشكيل أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان

11:30 ص الإثنين 04 أكتوبر 2021
برئاسة مشيرة خطاب.. النواب يعلن تشكيل أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان

مشيرة خطاب

كتب- مصراوي:

أعلن مجلس النواب اليوم الإثنين، تشكيل أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وجاءت الأسماء كالتالي:-

1- السفيرة/ مشيرة محمود خطاب، رئيساً.

2- السفير/ محمود كارم محمود، نائب الرئيس.

3- الدكتور/ محمد أنس قاسم يوسف جعفر.

4- السيد/ جورج إسحاق جرجس.

5- الدكتور/ محمد سامح أحمد محمد عمرو بندر.

6- الدكتورة/ هدى راغب عوض.

7- الدكتورة/ نيفين عبدالمنعم مسعد.

8- الدكتورة/ نهى على على بكر.

9- المحامى/ عبدالجواد أحمد عبدالحميد أحمد.

10- المحامية/ رابحة فتحى شفيق محمد.

11- المحامية/ نهاد لطفى سيد محمد أبوالقمصان.

12- السيد/ هانى إبراهيم فهمى إبراهيم.

13- الدكتور/ ولاء جاد الكريم محمود عثمان.

14- السيدة/ غادة محمود همام محمود.

15- المحامى/ محمد ممدوح جلال عبدالحليم.

16- المحامى/ علاء سيد كامل شلبى.

17- الصحفى/ عزت إبراهيم ميخائيل يوسف.

18- السيدة/ نهى طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف.

19- الصحفى/ محمود محمد سعد متولى بسيوني.

20- السيدة/ سميرة لوقا دانيال أبسخرون.

21- الدكتورة/ وفاء بنيامين بسطا مترى.

22- المحامى/ عصام الدين أحمد طه شيحة.

23- السيد/ محمد أنور أحمد عصمت السادات.

24- السيدة/ دينا هشام محمد عباس خليل.

25- المحامى/ سعيد عبدالحافظ سعيد درويش.

26- السيد/ إسماعيل عبدالرحمن محمد محمد.

27- الدكتور/ أيمن جعفر زهرى أحمد.

مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس النواب

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