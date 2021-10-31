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احتفال المولد النبوي يدشن اتفاق "الوفد" و"مستقبل وطن" على التنسيق لخدمة أهالي الجيزة

08:33 م الأحد 31 أكتوبر 2021
احتفال المولد النبوي يدشن اتفاق "الوفد" و"مستقبل وطن" على التنسيق لخدمة أهالي الجيزة

مجلس الشيوخ

(مصراوي):

اتفقت عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة النائبة أمل رمزي، عن حزب الوفد، والدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" على تقديم الخدمات لأهالي محافظة الجيزة، باعتبارها دائرة لهما كأعضاء البرلمان.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامته النائبة أمل رمزي بالمولد النبوي الشريف في أحد فنادق محافظة الجيزة.

وقالت رمزي إن التنسيق والتشاور هو عنوان المرحلة المقبلة بين نواب المحافظة سواء من الشيوخ أو النواب من مختلف الانتماءات الحزبية، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق الخدمة الكاملة لمواطني الجيزة.

بدوره، أكد الدكتور حسام المندوه أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الجيزة يبذلون أقصى جهدهم لخدمة الأهالي وسيكونون دائما كذلك، موضحًا أن أجواء الاحتفال تعد دافعًا لتحقيق هذا التنسيق والتشاور فيما بيننا جميعا.

حضر الحفل الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، والكاتب الصحفي إبراهيم أبو كيلة، عضو مجلس الشيوخ، وهيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية "شباب الأحزاب والسياسيين" والنائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، والنائبة نادية مبروك رئيس قطاع الاذاعة سابقا كبير مذيعين، والدكتور عبدالسند يمامة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، واللواء سفير نور ونهى سليمان سكرتير لجنة المرأة بحزب الوفد ولفيف من قيادات الحزب والسياسيين.

مجلس الشيوخ حزب الوفد مجلس النواب حزب مستقبل وطن

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