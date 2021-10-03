حدث في 8 ساعات| بيان جديد بشأن الحالة الصحية لشيخ الأزهر وإعلان إجازة 6 أكتوبر
كتب– أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، السيسي يوجّه بزيادة إسهامات البحث العلمي في أغراض التنمية الشاملة، الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية، بيان جديد من مشيخة الأزهر بشأن الحالة الصحية للإمام الأكبر، والحكومة تعلن إجازة 6 أكتوبر.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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