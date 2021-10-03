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غدا.. البيئة تعقد المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول البيئة والعمل المناخي

04:09 م الأحد 03 أكتوبر 2021
غدا.. البيئة تعقد المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول البيئة والعمل المناخي

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتب- محمد نصار:

تعقد وزارة البيئة، غدا الاثنين، المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول البيئة والعمل المناخي.

المؤتمر تنظمه وزارة البيئة بالتعاون مع الاتحاد بمشاركة الدول الأعضاء، لبحث التحديات المشتركة وخطة العمل المقبلة في ظل تهديدات التغيرات المناخية على المنطقة.

يأتي ذلك بحضور وزيرة البيئة، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، فرانس تيمرمانس، ووزير البيئة بدولة الأردن، نبيل مصاروة، والسفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة العمل المناخي

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