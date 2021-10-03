برودة ليلا وصباحا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام (بيان تفصيلي)

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من الإثنين 4 أكتوبر وحتى السبت 9 أكتوبر 2021.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

ـ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

ـ طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ـ شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ـ تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلا.