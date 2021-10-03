700 ألف م3.. الانتهاء من رفع مخلفات سور مجرى العيون (صور)

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كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، انتهاء الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من أعمال رفع المخلفات المحيطة بسور مجرى العيون والتي تم التعامل معها بحرص حفاظا على السور.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم رفع ما يقارب من 700 ألف م3 من المخلفات خلال 15 يوم عمل باستخدام أحدث معدات الهيئة بالتنسيق مع وزارة الآثار شارك فيها 24 سيارة نقل مخلفات و3 لودر و5 بوك و2 حفار و60 عامل.

وأكد محافظ القاهرة على أن أعمال رفع المخلفات تأتي في إطار تطوير المنطقة والحفاظ على مكانة وعراقة منطقة سور مجرى العيون مشددا على ضرورة استمرار تكثيف أعمال النظافة حولها لإظهارها بالشكل الحضاري اللائق بها.

كما تفقد محافظ القاهرة اصطفاف عمال ومعدات هيئة النظافة استعدادا للقيام بحملة لرفع التراكمات القديمة بجميع حواري وأزقة وشوارع حي السيدة زينب والتي ستستمر لمدة أسبوع ويشارك فيها 350 عاملا و20 حاوية مكبس، و15 سيارة قلاب 20 طن، و20 سيارة قلاب 4 أطنان و10 سيارات قلاب 2 طن، و5 بوك، و2 لودر كبير، و2 لودر وسط، و4 سيارات مياه، و2 مكنسة مقطورة، و5 أبراج، بالإضافة إلى البرج الجديد الهاي ماستر الذي يصل ارتفاعه إلى 30 مترا.

كما سيتم خلال الحملة مراجعة ورفع كفاءة 588 عمودا بكافة شوارع السيدة زينب مثل مجرى العيون وقصر العيني وبورسعيد والسد وخيرت والشيخ علي يوسف والكومي ومجلس النواب وبيرم التونسي.